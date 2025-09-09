ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 09 de septiembre del 2025
ATVNoticias ATVNoticiasMatinal
Desde ATV Noticias
Fe de Erratas Solicitan levantar secreto de comunicaciones de periodistas - ATV.
Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte tras recibir título de propiedad.
De 5 a 7 ¡LO HIZO DE NUEVO! MADURO ADELANTA LA NAVIDAD PARA EL 1 DE OCTUBRE - ATV.
Incremento de costo de pasajes aéreos genera inquietud entre pasajeros y especialistas.
Congreso declara persona no grata a presidenta de México.
Fiscalía interviene Municipalidad de Comas por presuntas irregularidades del alcalde.
Perú reconsidera su participación en la CIDH.
SJL: adolescentes arrojan pirotécnico adentro de un colegio.
Centro de Lima: Extorsionador quema combi durante la madrugada por negarse a pagar cupos.
Mujer denuncia que sus hermanas mayores la quieren sacar de la casa: "Extraño mucho a mi mamá".
'Secretos de cocina': Aprende a preparar palitos de queso con Sandra Plevisani.
'Secretos de cocina': Programa del martes 09 de septiembre del 2025.
Joven falleció tras dar a luz y familiares denuncian negligencia.
Inauguran vía expresa sur pese a no estar terminada en Surco: "Se está generando cuello de botella".
Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.
