GRABADO el 07-10-2025

¿Por qué algunos paros de transporte se acatan masivamente y otros no? El Comercio

Todo depende de quién convoca. En el transporte urbano peruano, la diferencia entre el caos y la rutina está en la legitimidad del gremio. Mientras voceros formales como Martín Ojeda mueven a grandes empresas, otros grupos más informales rara vez logran impacto. Te explico por qué.

Desde EL COMERCIO

Trump exige cárcel para alcalde de Chicago por evitar redadas migratorias El Comercio.

¿Qué es el Plan Independencia 200?: la estrategia chavista para enfrentar a EE.UU.? El Comercio.

¿Por qué el premier Arana se niega a declarar en emergencia al transporte? El Comercio.

UN HALLAZGO ARQUEOLÓGICO ENFRENTA A PALACIO Y LA MML, ESTE JUEVES A LAS 5 P.M. en pasaenlacalle.

Ecuador: atacan a balazos vehículo de Daniel Noboa durante caravana El Comercio.

¿Cuáles son los puntos difíciles del plan de paz de Trump para Israel y Hamás? El Comercio.

¿Por qué algunos paros de transporte se acatan masivamente y otros no? El Comercio.

Dólar cae en Perú: ¿a quién afecta y beneficia el tipo de cambio más bajo en 5 años? El Comercio.

¿De qué trata el nuevo plan antinarcos de Trump contra cárteles en el Caribe? El Comercio.

Trump rompe lazos con Maduro: ¿se viene una ofensiva? El Comercio.

Paro de transportistas: 5 acuerdos claves entre gremios y el Gobierno El Comercio.

Israel recuerda el 7 de octubre: a dos años del ataque más letal de Hamás El Comercio.

Congreso y gremios acuerdan declarar en emergencia el transporte en Perú EN VIVO.

Trump rompe toda relación con Maduro: ¿se acerca una ofensiva militar? El Comercio.

¿NICOLA PORCELLA YA NO ES PERUANO? UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.