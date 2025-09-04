GRABADO el 04-09-2025

Fe de Erratas MARTÍN VIZCARRA SERÁ EXCARCELADO TRAS DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL - ATV

¡Bienvenidos a "Fe de Erratas" ! El nuevo espacio digital de ATV donde analizamos las noticias más relevantes con una mirada crítica y conversación abierta. PROGRAMA que busca crear un espacio diferente para la información y el debate. Acompáñanos en esta nueva aventura informativa.



Alejandro Toledo es trasladado a clínica San Pablo para evaluación médica.

SMP: familia sufre robo de bienes valorizados en S/30,000 adentro de su vivienda.

Niña que nació con problema auditivo recibe sorpresas en el noticiero matinal.

Capturan a sujeto que acosaba a niña de 13 años: "Le decía que se escape cuando la manden a comprar".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 4 de septiembre del 2025.

Secretos de cocina: Programa del jueves 4 de septiembre del 2025.

Martín Vizcarra será liberado hoy y simpatizantes lo esperan afuera del penal.

'Secretos de cocina': Cocina estofado con pimientos al estilo Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de setiembre de 2025.

Callao: Sicario asesina a jalador en plena avenida ¡Y deja herido a un pasajero de auto particular!.

Betssy Chávez fue internada en clínica tras sufrir una descompensación.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 3 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 03 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 3 de setiembre del 2025.

