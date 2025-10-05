Integrantes de Agua Marina fueron afectados en pleno concierto América Espectáculos (HOY)
Integrantes de Agua Marina fueron afectados en pleno concierto (HOY)
¡BASTA YA!
Tres integrantes de Agua Marina y un vendedor fueron afectados en pleno concierto. Además, Lady Gómez, pareja del animador de la orquesta, habló sobre el estado de salud de Wilson Ruiz.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Integrantes de Agua Marina fueron afectados en pleno concierto
04:06 Lady habló sobre el estado de salud de Wilson
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens ante continua ola de delincuencia shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Eva Ayllón y Daniela Darcourt en Harvard shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Artistas rechazan terrible hecho que le sucedió a Agua Marina shorts.
Gian Marco se pronunció sobre lo sucedido con 'Agua Marina' América Espectáculos (HOY).
Integrantes de Agua Marina fueron afectados en pleno concierto América Espectáculos (HOY).
Carol Reali, Cachaza, fulminó a Rafael Cardozo tras sus comentarios América Espectáculos (HOY).
Tepha Loza anunció que sufrió la pérdida de su bebé América Espectáculos (HOY).
Altos funcionarios deben renunciar si postulan en 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
Ley seca se mantiene y encuestas irán hasta 3 días antes Edición Mediodía Noticias Perú.
Boluarte culpa a gobiernos previos y pide unidad nacional Edición Mediodía Noticias Perú.
Gobierno y Congreso convocan a gremios de transporte Edición Mediodía Noticias Perú.
Gobierno dará bono a hijos de choferes víctimas del crimen Edición Mediodía Noticias Perú.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
EN VIVO CUARTO PODER EN DIRECTO - 05/10/2025 América Noticias.
Bus de transporte afectado por incendio en Santa Anita Edición Mediodía Noticias Perú.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.