Piura: Bloquean Panamericana en Máncora para exigir búsqueda de pescadores

La angustia de cinco familias en Máncora se tradujo en una contundente protesta. Parientes y amigos de los pescadores desaparecidos hace más de una semana bloquearon un tramo de la Panamericana Norte como medida de presión para obtener respuestas concretas por parte de las autoridades marítimas, a quienes acusan de actuar con lentitud ante la emergencia. La manifestación inició frente a la Capitanía de Puerto de Máncora, punto desde el cual marcharon en busca de una respuesta oficial.



Tránsito paralizado y diálogo con autoridades



El bloqueo ocasionó largas filas de vehículos varados, afectando el tránsito en una de las principales vías del norte del país. Recién en horas de la tarde, tras un diálogo con representantes de la Capitanía, los manifestantes decidieron levantar la medida. Pese a ello, dejaron en claro que su demanda principal sigue pendiente: el inicio efectivo de operaciones de búsqueda en altamar para hallar a los pescadores que no dan señales desde el pasado 5 de junio.



Los familiares señalan que el último contacto que se tuvo con los desaparecidos fue a través del dueño de la embarcación, quien aseguró haber perdido comunicación con ellos desde ese día. Afirmó también haber enviado dos naves de apoyo en un intento por ubicar la embarcación, pero sin éxito hasta el momento. Desde entonces, no hay más información sobre el paradero de los tripulantes.



Lo único que pedimos es que salgan a buscarlos, expresó una de las madres visiblemente afectada. En sus palabras, el pedido no va más allá de una búsqueda seria y sostenida. Claman por la movilización de todos los recursos posibles para hallar con vida a sus seres queridos y piden sensibilidad y compromiso por parte del Estado en este difícil momento.





