Nueva marcha de la "Generación Z": Por primera vez protesta no se llevará a cabo en fin de semana

Los jóvenes de la denominada "Generación Z", anunciaron este miércoles que volverán a salir a las calles para protestar contra la inseguridad ciudadana, los actos de corrupción, y otros flagelos que afectan al país.

La convocatoria se viene realizando vía redes sociales y la ficha fijada para esta nueva movilización es el miércoles 15 de octubre en todos los sectores de Lima Metropolitana y el Callao.

Cabe precisar que este anuncio se da luego del atentado a balazos que se registró en la víspera  durante una presentación de la orquesta Agua Marina en el distrito de Chorrillos, situación que dejó como saldo a 5 personas heridas.

DÍA DE SEMANA

La novedad sobre esta marcha convocada por la "Generación Z" es que se llevará a cabo en un día particular (miércoles). Como se recuerda, las anteriores movilizaciones se realizaron en fines de semana.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 09/10/2025

