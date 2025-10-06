Paro de transportistas de hoy: ¿Qué originó la masiva protesta? LR
Paro de Transportistas: Lima amaneció en caos tras un nuevo paro de transportistas que bloqueó vías principales y dejó cientos de pasajeros varados. La medida fue convocada luego del asesinato de Daniel Cedeño, chofer de la empresa El Triángulo, baleado por delincuentes en San Juan de Miraflores. Su muerte desató la indignación del gremio, que denuncia extorsiones y sicariato en el sector. Durante la jornada se registraron enfrentamientos entre transportistas y la Policía, mientras los manifestantes exigían acciones urgentes de las autoridades para frenar la creciente ola de criminalidad que afecta al transporte público en todo el país.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
