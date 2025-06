GRABADO el 17-06-2025

Insólita reacción de pastora durante sismo de 6.1 grados

Esta es la insólita reacción de una pastora evangélica durante el sismo de 6.1 grados que se registros en la ciudad de Lima.



Durante su transmisión, la iglesia empezó a temblar por lo que esta fiel pastora no tuvo mejor idea que levantar la mano y exclamar, más fuerte, padre más fuerte, aleluya.



Algunos de los participantes a esta cita religiosa, intentaron salir del local ante el temor del sismo, pero la pastora solo atinó a decirle que no se movieran de su lugar y que alabaran al rey por este fuerte movimiento telúrico.



La escena ocurrió en la iglesia evangélica el gran yo soy en el distrito de San Martin de Porres mientras se celebraba una ceremonia especial por el Día del Padre.



Este video ha generado diversas reacciones en las redes sociales, algunos aseguran que es reflejo de un ejemplo de fe mientras que otros critican su falta de precaución ante este sismo.



Pese al susto, no se reportaron heridos entre los asistentes ni daños en la iglesia.



Desde Cosmos Perú

Insólita reacción de pastora durante sismo de 6.1 grados.

