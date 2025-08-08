GRABADO el 08-08-2025

Noticias del 8 de agosto: MÉXICO NIEGA INVASIÓN DE EE.UU. POR CAZA DE NARCOS Noticiero

Según una publicación de TheNewYorkTimes, el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a emplear la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en AméricaLatina. La medida busca frenar el flujo de fentanilo hacia EstadosUnidos, sustancia producida por cártelesmexicanos con químicos provenientes de China. El gobierno de México ha descartado que se trate de una invasión.



El gobierno de EstadosUnidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por NicolásMaduro, acusado de utilizar organizaciones como el TrendeAragua y el CárteldeSinaloa para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense. La secretaria de Justicia PamBondi calificó la medida como un paso clave en la lucha contra el narcotráfico.



En Israel, el gabinete de seguridad aprobó el plan de BenjaminNetanyahu para derrotar a Hamás y tomar el control de CiudaddeGaza. El plan incluye el desarme de Hamás, la devolución de los rehenes y el establecimiento de una administración civil alternativa, mientras distribuyen ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate.



En Japón, las autoridades instaron a 500 mil personas a evacuar tras una alerta de máximo nivel en Kagoshima, donde lluvias sin precedentes amenazan con inundaciones y deslizamientos. Se desplegaron equipos de rescate y recursos de emergencia para asistir a la población afectada.



