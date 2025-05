GRABADO el 26-05-2025

Los amenazan por mensaje, detonan explosivo y son identificados en cámara, pero no reciben ayuda

En Lima, una familia dedicada a la venta de balones de gas viven un martirio desde hace meses. Todo empezó con un mensaje hace 28 días de los extorsionadores. Horas después, colocaron un explosivo que, felizmente, no detonó. El segundo artefacto, sin embargo, si lo hizo. Pese al pedido de auxilio de los afectados, no sienten que reciban ayuda.



Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:

https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1



Síguenos en:

Web: https://www.latinanoticias.pe

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias

Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe

Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.

Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MATINAL - LUNES 26 DE MAYO DEL 2025.

Policía entra a fiesta de boda, golpea a asistentes y detiene a novios: ¿Cuál fue la justificación?.

Los amenazan por mensaje, detonan explosivo y son identificados en cámara, pero no reciben ayuda.

Abogado de Dina Boluarte: "El pago se hizo por exigencia de Cabani".

Abogado de Boluarte revela que Mario Cabani insistió en operarla gratis pero luego le cobró /4 500.

Congreso plantea restituir inmunidad parlamentaria: "Podría favorecer a organizaciones criminales".

Coronel Montúfar: "Cabecilla de la banda estaba con una condena de más de 35 años".

Coronel Montúfar: "Orienté el acompañamiento de esta unidad por lo profesionales que son".

Abogado de Boluarte revela que Mario Cabani insistió en operarla gratis pero luego le cobró /4 500.

Coronel Montúfar: "Tuve miedo, somos humanos que tenemos en casa una familia".

Conoce la sala de control de última generación del Jorge Chávez: El aeropuerto más tecnológico.

Congreso plantea restituir inmunidad parlamentaria: "Podría favorecer a organizaciones criminales".

SIN MEDIAS TINTAS EN VIVO: 25 DE MAYO DEL 2025.

'Limpian' a José Luna Gálvez con fallo express.

Conoce la sala de control de última generación del Jorge Chávez: El aeropuerto más tecnológico.

Además hoy día 26 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Latina Noticias

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.