GRABADO el 06-10-2025

Paro de transportistas 6 de octubre: momentos más impactantes que se viralizaron El Comercio

El ParodeTransportistas del 6 de octubre dejó una jornada marcada por el caos, la violencia y los videos virales que se difundieron en redes sociales desde distintos puntos de Lima y Callao. La protesta fue convocada por el gremio de Transportepúblico formal como respuesta a los asesinatos de los choferes Daniel José Cedeño Alfonso y Guillermo Arturo Álvarez, además de la creciente ola de extorsiones y sicariatos.



Durante el paro, se viralizaron varios momentos impactantes: en San Juan de Lurigancho, un policía rompió el espejo de una cúster y agredió a un conductor dos sujetos fueron detenidos con una granada y una nota de extorsión y en Carabayllo, transportistas bloquearon la avenida Túpac Amaru e incendiaron neumáticos. En otras zonas, caravanas de buses paralizaron avenidas principales.



El director de la CámaraInternacionaldelTransporte, Martín Ojeda, pidió diálogo con la presidenta Dina Boluarte y el Consejo de Ministros, señalando que el sector no soporta más ataques ni inseguridad. ¿Qué otros momentos dejó este paro? Aquí te mostramos los videos más virales y polémicos del día.



noticiashoy breakingnews nacional ParodeTransportistas Lima Callao inseguridad extorsiones PNP MartínOjeda bloqueos videosvirales



