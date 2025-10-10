GRABADO el 10-10-2025

Noticias 10 de octubre: PUTIN-TRUMP RECHAZAN NOBEL DE PAZ PARA MARIA CORINA MACHADO Noticiero

Minutos antes del anuncio oficial, el Comité Noruego del Nobel llamó directamente a María Corina Machado desde Oslo para comunicarle que era la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Al recibir la noticia quedó en silencio, incrédula, como si le costara procesar que su lucha había alcanzado ese reconocimiento mundial. Este galardón representa décadas de resistencia, esperanza y compromiso con la democracia en Venezuela.



Sin embargo, el presidente Donald Trump reaccionó de forma crítica frente a esta elección. Desde la Casa Blanca, argumentó que él también había acumulado méritos suficientes para el Nobel, sugiriendo que la decisión fue polémica y politizada. Estas declaraciones tensan aún más la relación diplomática entre EE. UU. y Venezuela, mientras el mundo observa.



En otro frente interno de EE. UU., una jueza federal ordenó suspender temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, donde se habían enviado cerca de 500 soldados bajo la justificación del riesgo de insurrección. La magistrada consideró que no hay pruebas contundentes que sustenten esa amenaza, dejando en entredicho el argumento del Ejecutivo.



En Oriente Medio ocurre otro episodio clave: el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada de la Franja de Gaza, según informó el enviado de Trump, Steve Witkoff. Con ello arrancó un plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes. Este movimiento podría marcar un punto de inflexión en el conflicto, si ambas partes cumplen los compromisos.



Finalmente, en Perú el Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte con 118 votos. La expresidenta decidió no ejercer su derecho a la defensa y fue destituida por incapacidad moral permanente. Este desenlace se da en medio de una crisis social y una aprobación presidencial mínima en un país convulsionado.



