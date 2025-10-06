GRABADO el 06-10-2025

Nobel de Medicina: ¿Qué significa el hallazgo de células que controlan la inmunidad? SHORTRPP

En La Rotativa del Aire, el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explica el Premio Nobel de Medicina 2025, concedido a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia periférica del sistema inmunológico, un avance clave en la lucha contra las enfermedades autoinmunes.



Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.

