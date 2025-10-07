GRABADO el 07-10-2025

ENVIVO LAS NOTICIAS 07/10/25 NOTICIASRPP

ENVIVO LAS NOTICIAS 07/10/2025 NOTICIASRPP



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, la voz de todo el Perú.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ: DOS AÑOS DEL ATAQUE DE HAMÁS 07/10/25 RPPMUNDO.

ENVIVOALIANZA LIMA: ¿BARCOS Y GUERRERO PARA EL 2026? 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 07/10/2025 FCCRPP.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 07/10/25 PDFRPP.

¿Donald Trump INVOCARÁ la Ley de INSURRECCIÓN en Estados Unidos? RPPMUNDO.

ENVIVO LAS NOTICIAS 07/10/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 07/10/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 07/10/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 07/10/2025 NEGOCIOSRPP.

¿La selección peruana debe jugar las Eliminatorias en altura? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO CRISTIANO RONALDO Y SU RUTINA DE PILATES: SECRETOS Y BENEFICIOS DEL EJERCICIO MUCHAMODA.

Alan Diez: El plantel del Alianza del 93 superaba al de hoy SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 07/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Puede la diplomacia del Vaticano ayudar a evitar un conflicto en Venezuela? RPPMUNDO.

¿Son suficientes los acuerdos para resguardar la seguridad de transportistas de SJL? ADNRPP ENTR..

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.