GRABADO el 13-08-2025

Del 20 al 29 de setiembre será feria internacional de calzado

Más de 60 stands de calzado y comida rápida participarán en la feria internacional de calzado, que se realizará en la explanada del estadio Chan Chan del 20 al 29 de setiembre.



El presidente de la asociación de innovación de la industria del calzado del Perú, invitó a la colectividad a sumarse a esta iniciativa y apoyar al productor local.



En el certamen empresarial del calzado, también se desarrollará el concurso horma y martillo de oro, desfile de modas y rueda de negocios.



Durante el lanzamiento de la feria, los organizadores informaron de las múltiples reuniones con las instituciones públicas y privadas para que los microempresarios puedan exhibir los últimos diseños y venta de calzado.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 15 de Agosto

