Provincia de Canas: Historia, carencias y tradiciones rumbo a su 192 aniversario
La provincia de Canas, en Cusco, está próxima a cumplir su 192 aniversario de fundación. Pese a su legado histórico y los parajes turísticos que posee, ciudadanos de dicha zona del país alertaron que existen carencias y olvido por parte del gobierno central.
