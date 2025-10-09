GRABADO el 09-10-2025

Terror en show de Agua Marina: ráfaga de balas dejó heridos de gravedad a integrantes de la orquesta

YA LO HABÍAN DENUNCIADO Momentos de terror y desesperación vivieron los integrantes de la reconocida agrupación Agua Marina y los asistentes a un concierto realizado en el Círculo Militar de Chorrillos. Una ráfaga de balas irrumpió en pleno show, que habría dejado al menos tres heridos, entre ellos el baterista de la orquesta, quien recibió atención médica de gravedad. En los videos difundidos se aprecia el pánico del público, que buscó refugiarse mientras se escuchaban los disparos.



El ataque habría originado detonaciones detrás del escenario, según testigos, lo que generó caos absoluto entre el público que corría despavorido hacia las salidas. Videos virales muestran cómo la música se detiene abruptamente y el público reacciona: algunos se tiran al suelo, otros corren, y se escuchan gritos e instrucciones para ponerse a salvo.

En medio del desconcierto, técnicos y miembros de la orquesta intentaron auxiliar a los heridos mientras personal de seguridad evacuaba al resto por salidas laterales. Lo más grave es que las balas no cesaron, causando que los asistentes salgan aterrados del lugar.



La Policía Nacional informó que ha activado un plan cerco para capturar a los responsables del ataque armado en el concierto.



Ya lo habían denunciado.

En marzo de 2025, el vocalista Paul Flores El Ruso, de Armonía 10, fue asesinado tras un concierto, en un hecho vinculado a mafias que extorsionan a orquestas y organizadores de eventos. José Quuiroga habia denunciado en ese momento que Agua Marina también era víctima de extorsiones y que a pesar de las denuncias, la policía no había logrado resultados. Cuestionó incluso las leyes aprobadas en el Congreso a favor del crimen organizado.



El ataque contra Agua Marina está desatando mayor indignación nacional. Cibernautas, artistas y políticos expresaron solidaridad con el grupo y exigieron justicia. Responsabilizaron al gobierno de Dina Boluarte por no lograr conseguir que por lo menos se disminuya esta crisis.





Desde El Búho pe

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

