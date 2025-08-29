Conflicto entre el PJ y el JNE por la inscripción del partido UNIDAD POPULAR ADNRPP ENTREVISTA
José Tello, abogado especialista en legislación electoral, analizó el conflicto entre el Poder Judicial y el JNE por la inscripción del partido Unidad Popular. Tello explicó que nadie está exento del control constitucional y que corresponde al Tribunal Constitucional resolver estas tensiones.
