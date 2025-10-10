GRABADO el 10-10-2025

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio

Minutos después de la medianoche, el pleno del Congreso aprobó la resolución que declara la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Previamente, el Parlamento había admitido por más de cien votos cuatro mociones para destituir a la mandataria.

dinaboluarte vacancia

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO.

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio.

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo.

LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE  EN VIVO.

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio.

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio.

ATENTADO AGUA MARINA: ¿PNP DE CHORRILLOS NO ACTUÓ A TIEMPO?, ESTO DIJERON El Comercio.

Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio.

ATENTADO CONTRA AGUA MARINA: COMISARÍA MÁS CERCANA NO ACUDIÓ A LA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

ATENTADO A AGUA MARINA Y TRIPLE HOMICIDIO EN MENOS DE 24 HORAS El Comercio.

Israel y Hamás firman el primer acuerdo que le pondría fin a la guerra en Gaza El Comercio.

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio.

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO

video

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio

video

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio

video

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio

video

José Jerí asume la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte Mirada de Fondo

video

LOÚLTIMO: CONGRESO APRUEBA VACANCIA DE DINA BOLUARTE / JOSÉ JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE  EN VIVO

video

Así fue la juramentación y primer discurso de José Jerí como presidente del Perú El Comercio

video

Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte con 118 votos a favor El Comercio

video

ATENTADO AGUA MARINA: ¿PNP DE CHORRILLOS NO ACTUÓ A TIEMPO?, ESTO DIJERON El Comercio

video

Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio

video

ATENTADO CONTRA AGUA MARINA: COMISARÍA MÁS CERCANA NO ACUDIÓ A LA EMERGENCIA Pasa en la Calle

video

ATENTADO A AGUA MARINA Y TRIPLE HOMICIDIO EN MENOS DE 24 HORAS El Comercio

video

Israel y Hamás firman el primer acuerdo que le pondría fin a la guerra en Gaza El Comercio

video

Techo de comisaría en Surquillo colapsa y deja tres policías heridos El Comercio

video

ICE rompe ventana de auto con bebé adentro durante arresto en EE.UU. El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo