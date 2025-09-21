EN VIVO FUNERAL DE CHARLIE KIRK EN ARIZONA: TRUMP Y MILES ASISTEN Gestión
Este domingo se llevará a cabo el funeral multitudinario de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado a balazos en una universidad de Utah. El servicio se realizará en un estadio de fútbol americano en Glendale, Arizona, donde se espera la asistencia de decenas de miles de dolientes.
El evento contará con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y miembros de su gabinete, quienes rendirán homenaje a Kirk. La presencia de las máximas autoridades ha llevado a implementar estrictas medidas de seguridad dentro y fuera del recinto.
También hablará Erika Kirk, viuda del activista y nueva directora de Turning Point USA, organización que su esposo fundó y que ella se ha comprometido a continuar liderando. En medio del dolor por la pérdida de un esposo y padre, Erika ha prometido mantener vivo el legado de Charlie.
Conéctate a esta transmisión en vivo y acompáñanos en este momento histórico de homenaje, memoria y despedida.
