GRABADO el 08-08-2025

Trágico accidente deja a un ingeniero fallecido

Una trágica escena se vivió la madrugada del jueves en la avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza, donde un hombre de 32 años identificado como Gean Carlos Grados Gordillo perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta. El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la mañana. Vecinos del lugar, al notar el cuerpo tendido sin vida, intentaron cubrirlo con cartones y sacos de tierra. Sin embargo, media hora después, un microbús de la empresa de transportes Nuevo California pasó por encima del cadáver, agravando aún más la escena.



Según las primeras investigaciones, el fallecido era natural de Puerto Malabrigo y residía cerca de la Universidad Nacional de Trujillo. Su primo indicó que Gean Carlos, ingeniero pesquero de profesión, había salido de un local nocturno de la zona y se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente.



Cámaras de seguridad en la zona serán clave para esclarecer con exactitud lo ocurrido. La víctima deja en la orfandad a un menor de 4 años.



El conductor del microbús fue detenido por efectivos de la Comisaría de Bellavista, mientras que la vía fue cerrada para las diligencias correspondientes. Hasta el lugar llegaron familiares del fallecido, así como personal de Seguridad Ciudadana. Los vecinos, consternados, señalaron que hacía tiempo no se registraban accidentes en esa peligrosa avenida.



