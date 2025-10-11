GRABADO el 11-10-2025

DOMINGO AL DÍA ¿Quién cobrará el millón de soles de El Monstruo?

DOMINGO AL DÍA ¿Quién cobrará el millón de soles de El Monstruo?



Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, sigue generando titulares incluso desde prisión en Paraguay. Ahora, la persona que pretende cobrar la recompensa del millón de soles tras su captura es nada menos que su pareja y madre de su futuro hijo: Dahiana Martínez.



