Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en EE. UU. América Espectáculos (HOY)
Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en EE. UU. (HOY)
¡BIENVENIDO A LA FAMILIA!
Samahara Lobatón recibió de manera inesperada a su pequeño Assael en EE. UU. Por su parte, Melissa Klug celebró la llegada de su primer nieto.
Capítulos:
00:00 Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en EE. UU.
00:43 Melissa Klug celebró la llegada de su primer nieto
Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en EE. UU. América Espectáculos (HOY).
