GRABADO el 12-08-2025

Tensión con Colombia por declaraciones de Petro sobre Santa Rosa Cuarto Poder Perú

Tensión con Colombia por declaraciones de Petro sobre Santa Rosa Cuarto Poder Perú



Gobierno peruano reafirma soberanía respaldada por tratados internacionales y rechaza declaraciones de Gustavo Petro.



