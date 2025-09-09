GRABADO el 09-09-2025

Goleada histórica: Noruega aplastó 11-1 a Moldavia en Eliminatorias 2026 RPPESPECIALES

Noruega hizo historia en Oslo con una goleada inolvidable: 11-1 frente a Moldavia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con Erling Haaland como figura estelar marcando 5 goles.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVOPERÚ VS. PARAGUAY: BICOLOR LUCHA POR NO QUEDAR ÚLTIMOS 3ENCANCHA.

Goleada histórica: Noruega aplastó 11-1 a Moldavia en Eliminatorias 2026 RPPESPECIALES.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 9/09/2025 FCCRPP.

PERÚ VS PARAGUAY: Óscar Ibáñez y su ÚLTIMO ONCE en las Eliminatorias 2026 FCCRPP.

"No hay jugadores de nivel para la Selección Peruana" La DURA crítica de Alan Diez FCCRPP.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 09/09/25.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 09/09/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 09/09/25 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 09/09/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 09/09/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 09/09/25 ECONOMIAXTODOS.

¿Quién tomará el mando de la Bicolor tras Ibáñez? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Cumbre PYME APEC 2025: Claves y Retos para las PYMES en el Perú ROTATIVARPP DESPACHO.

Nepal: se intensifica violencia en protestas ROTATIVARPP.

ENVIVO MODA SOSTENIBLE: ¿QUÉ ES? ¿ES ECONÓMICA? MUCHAMODA.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVOPERÚ VS. PARAGUAY: BICOLOR LUCHA POR NO QUEDAR ÚLTIMOS 3ENCANCHA

video

Goleada histórica: Noruega aplastó 11-1 a Moldavia en Eliminatorias 2026 RPPESPECIALES

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 9/09/2025 FCCRPP

video

PERÚ VS PARAGUAY: Óscar Ibáñez y su ÚLTIMO ONCE en las Eliminatorias 2026 FCCRPP

video

"No hay jugadores de nivel para la Selección Peruana" La DURA crítica de Alan Diez FCCRPP

video

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 09/09/25

video

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 09/09/25 PDFRPP

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 09/09/25 NOTICIASRPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 09/09/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 09/09/25 CONEXIONRPP

video

ENVIVO ECONOMIA PARA TODOS 09/09/25 ECONOMIAXTODOS

video

¿Quién tomará el mando de la Bicolor tras Ibáñez? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Cumbre PYME APEC 2025: Claves y Retos para las PYMES en el Perú ROTATIVARPP DESPACHO

video

Nepal: se intensifica violencia en protestas ROTATIVARPP

video

ENVIVO MODA SOSTENIBLE: ¿QUÉ ES? ¿ES ECONÓMICA? MUCHAMODA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo