Familia turista fallecida en el Colca acusa a autoridades por falta de medidas de seguridad

La familia de Wendy Santillán Neyra, joven turista nacional de 23 años que falleció el pasado lunes tras caer a un barranco de aproximadamente 400 metros en el valle del Colca, en Arequipa, exige que se investiguen a fondo las causas de su trágico fallecimiento.



Desde Moyobamba, su ciudad natal, la madre de la joven aseguró que existen presuntos responsables en la tragedia. Aunque reconoció que su hija padecía epilepsia, descartó que ese haya sido el motivo del accidente.



Es cierto que mi hija tenía esa enfermedad, pero ya estaba controlada desde hace tiempo. Ella sabía cuándo podía presentarse un episodio y avisaba, lo presentía. No fue un ataque de epilepsia, fue una caída provocada por la falta de medidas de seguridad, declaró.



TESTIGOS SERÁN CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN



La madre también señaló que hay testigos del hecho que indicaron que el accidente habría sido consecuencia directa de fallas estructurales en la zona. En particular, denunció que las barandillas de seguridad en el Colca habrían estado mal, lo que habría contribuido a la caída mortal.



Solo pido justicia para que la muerte de mi hija no quede impune. Como familia estamos destrozados, expresó, responsabilizando a las autoridades por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los visitantes del lugar.





