GRABADO el 17-09-2025

¡"Lolo" Fernández, eterno en la memoria crema!

Hace 29 años falleció el máximo ídolo del club Universitario de Deportes y hoy lo recordamos con fotos históricas, animadas con inteligencia artificial .

Teodoro Oswaldo Lolo Fernández coincidió con otras grandes figuras como Pelé, Teófilo Cubillas y Alberto "Toto" Terry. Además, jugó 32 partidos con la Bicolor y marcó 24 goles.




Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Día Internacional de la Igualdad Salarial

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Fallecimiento de Pedro de Osma

Fallecimiento de Pedro de Osma

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

