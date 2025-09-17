GRABADO el 17-09-2025

¡"Lolo" Fernández, eterno en la memoria crema!

Hace 29 años falleció el máximo ídolo del club Universitario de Deportes y hoy lo recordamos con fotos históricas, animadas con inteligencia artificial .



Teodoro Oswaldo Lolo Fernández coincidió con otras grandes figuras como Pelé, Teófilo Cubillas y Alberto "Toto" Terry. Además, jugó 32 partidos con la Bicolor y marcó 24 goles.









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Andina en Regiones: Universidad San Pablo reconoce a Julio Velarde como Doctor Honoris Causa.

Expo Perú Los Andes, desde Cusco.

Expo Perú Los Andes, desde Cusco.

Beneficios de la economía sostenible.

Las 5 del día: aprueban octavo retiro facultativo de fondos de AFP.

Octavo retiro de fondos de AFP: consejos para gestionar e invertir tus fondos.

Normas Legales: autorizan viaje de la presidenta.

¿Cuál es la calidad del servicio de internet y telefonía móvil que les brindan a los usuarios?.

¿Cuál es el fondo que permite compensar a víctimas de accidentes de tránsito?.

Obra en marcha: Vía Expresa Norte ¿Cuánto tiempo ahorrará a pasajeros?.

Descubren en Amazonas fósiles de Espinosaurio.

En 2025, el Fondo SOAT CAT ya atendió a 713 víctimas de accidentes de tránsito.

¡"Lolo" Fernández, eterno en la memoria crema! .

Vía Expresa Norte y Vía Expresa Grau: ¿Cómo beneficiarán estas obras viales a la ciudadanía?.

Andina en Regiones: Otass realiza limpieza de buzones de alcantarillado en Bocapán.

Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.