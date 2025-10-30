GRABADO el 30-10-2025

Amenazan a comerciantes del mercado "Miguel Grau" y exigen S/ 50 mil

Síguenos en nuestras redes sociales:

FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru
X: https://twitter.com/TVCosmosPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu
IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/

Página Web: https://tvcosmos.pe/

SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/

TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 31 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 30 OCTUBRE 2025.

GORE culminará en enero los laboratorios de criminalística.

Amenazan a comerciantes del mercado "Miguel Grau" y exigen S/ 50 mil.

PNP informó que víctima tenía antecedentes.

Frustran robo y reducen a presunto delincuente.

PNP captura a dos menores con stickers extorsivos.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025.

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 28 OCTUBRE 2025.

Un tren del Ferrocarril Andino impactó contra un bus de la Línea A que invadió la vía férrea..

Madre de un detenido por presunta extorsión se aferró entre gritos a las piernas de su hijo..

Una policía fue captada ayudando a una ambulante a ofrecer sus golosinas en plena vía pública..

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025.

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?.

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo! .

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Cosmos Perú

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 31 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 30 OCTUBRE 2025

video

GORE culminará en enero los laboratorios de criminalística

video

Amenazan a comerciantes del mercado "Miguel Grau" y exigen S/ 50 mil

video

PNP informó que víctima tenía antecedentes

video

Frustran robo y reducen a presunto delincuente

video

PNP captura a dos menores con stickers extorsivos

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 29 OCTUBRE 2025

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 28 OCTUBRE 2025

video

Un tren del Ferrocarril Andino impactó contra un bus de la Línea A que invadió la vía férrea.

video

Madre de un detenido por presunta extorsión se aferró entre gritos a las piernas de su hijo.

video

Una policía fue captada ayudando a una ambulante a ofrecer sus golosinas en plena vía pública.

video

EnVivo COSMOS NOTICIAS DIGITAL 27 OCTUBRE 2025

video

Horóscopo semanal Del 27 de octubre al 2 de noviembre ¿Qué energía te acompaña?

video

Aries, Tauro y Géminis: ¡decisiones que cambian todo!

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Limabamba (Rodríguez de Mendoza)

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial del Ahorro

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Cochamal (Rodríguez de Mendoza)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Colcabamba (Huaraz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 31 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo