GRABADO el 15-09-2025

Betssy Chávez: "Tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder escuchar"

En diálogo con Exitosa, la expremier Betssy Chávez reveló que tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder conocer lo que ocurría en el país.



Noticias del Perú y actualidad, política.



HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 15/09/25.

Betssy Chávez: "Tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder escuchar".

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

