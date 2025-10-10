GRABADO el 10-10-2025

¿Phillip Butters sufrió una emboscada? ¿Qué opinas?

Combutters ¿Phillip Butters sufrió una emboscada? ¿Qué opinas?

De lunes a viernes, desde las 8:30 p.m. por Movistar canal 35, 735 HD, Claro HD 515

y Claro TV 23

PBO radio 91.9 FM ¡La radio con fe!

pbo.pe

Desde PBO

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué bancadas apoyarán a José Jerí? ¿Qué opinas? PBO.

PBO Noticias: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Sábado 11 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO: José Jerí es el nuevo presidente del Perú - En Vivo (Viernes 10 de octubre).

¿Por qué Fuerza Popular y APP traicionaron a Dina Boluarte?.

¿Phillip Butters sufrió una emboscada? ¿Qué opinas?.

¿Qué opinan los ciudadanos de Jerí y Boluarte?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué opinan los ciudadanos sobre la vacancia de Dina Boluarte?.

PBO - En Vivo.

PBO Noticias: Dina Boluarte fue vacada - En Vivo (Viernes 10 de octubre del 2025).

Phillip Butters llama a la calma a la ciudadanía tras vacancia de Dina Boluarte.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS PBO

Todos los videos desde PBO en Youtube.