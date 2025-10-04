GRABADO el 04-10-2025

Venezuela acusa a EE.UU. de agresión armada para imponer cambio de régimen El Comercio

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de realizar una agresión armada para imponer un cambio de régimen, tras la destrucción con un misil de una supuesta narcolancha venezolana por parte del gobierno de Donald Trump, dejando al menos cuatro muertos.



En un mensaje televisado, Maduro denunció que Washington busca robar el petróleo, el gas y el oro venezolano, mientras EE.UU. despliega buques, aviones y submarinos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



Trump afirmó que la embarcación destruida transportaba suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas y aseguró que su país libra un conflicto armado no declarado contra los carteles. Caracas respondió acusando al gobierno estadounidense de violar su soberanía y de intentar justificar una invasión.



El líder venezolano advirtió que, de ser necesario, su pueblo pasará de la lucha no armada a la lucha armada para defender la soberanía nacional. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció incursiones de cazas estadounidenses en su espacio aéreo y Maduro dijo tener listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior.



