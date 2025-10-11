GRABADO el 11-10-2025

¡ALZAN SU VOZ! Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí HLR

El anuncio se suma al paro nacional programado para el 15 de octubre, fecha a la que ya se sumaron los gremios de transportistas y universitarios.

josejeri generaciónz gobierno

CAMINATA A PALACIO: alcalde de Pataz pide mesa de diálogo EnVivoLR.

Nuevo arancel tensa relación comercial entre China y EE.UU LR.

LO ÚLTIMO: Damnificados de incendio en Pamplona Alta podrían ser desalojados LR.

ASÍ REACCIONAN LOS VECINOS TRAS INCENDIO EN PAMPLONA ALTA, SAN JUAN DE MIRAFLORES LR.

Terrible incendio arrasa con 50 viviendas en Pamplona Alta EnVivoLR.

¡Tragedia en Pamplona Alta! Impactantes imágenes del incendio que consumió decenas de viviendas LR.

Trump ADMIRA gesto de MACHADO por dedicarle PREMIO NOBEL Noticias del 11 de octubre LR.

¡ÚLTIMAHORA! HAMÁS dice que la LIBERACIÓN de los REHENES ISRAELÍES COMENZARÁ este lunes 13 LR.

¡DIRECTO! Martín VIZCARRA critica asunción de JOSÉ JERÍ como presidente HLR.

¡LIBRE! Samuel Rodríguez, detenido durante protestas de la Gen Z, quedó en libertad HLR.

Hamás no participará del acuerdo de paz en Gaza LR.

México: Intensas lluvias dejan sin vida a al menos 37 personas LR.

¡ALZAN SU VOZ! Generación Z anuncia manifestación contra gobierno de José Jerí HLR.

ZELENSKI confía que TRUMP LOGRARÁ el FIN DE LA GUERRA así como el alto al fuego en GAZA LR.

Alcalde caminó desde Pataz a Lima EnVivoLR.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

