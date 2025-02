La segunda parte de la entrevista a #JorgeAmadoNunes nos trae mas aguadito sobrinos, y es que el ex técnico crema recordará junto a #Cuto, todo lo que pasó en los años que Jorge dirigía a la U, los problemas que suscitaron en ese entonces y se enfrascarán en una charla tensa por momentos tras explicar la verdad de cada uno. Además nos hablará acerca de la pelea que tuvo con Chilavert, ex arquero paraguayo, dentro de una concentración con la selección. Así que no te puedes perder la segunda parte de esta entrevista que esta de candela sobrino. #lafedecuto



00:00 INICIO

01:51 NUNES NOS CUENTA ACERCA DE CÓMO FUE SU SALIDA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES COMO TECNICO

05:11 NUNES RECUERDA JUNTO A CUTO EL POLEMICO PARTIDO ENTRE LA U Y SAN MARTIN CON UN TERRIBLE DESENLACE

13:14 NUNES Y CUTO HABLAN ACERCA DE LA SALIDA DE EL Y OTROS JUGADORES DE LA U EN UNA CHARLA TENSA

35:34 NUNES FUE QUIEN TRAJO AL NEGRO GALVAN A LA U

37:30 NUNES NOS CUENTA ACERCA DE SU INFANCIA

39:09 NUNES RECUERDA SU ETAPA EN EL BARRIO

41:27 NUNES NOS CEUNTA SOBRE SU CHAPA EN EL BARRIO, LE DECIAN CALIDOZO

42:00 NUNES SE INICIÓ EN EL FUTBOL GRACIAS AL APOYO DE SU PADRE

45:16 NUNES RECUERDA SU PASO POR DEPORTIVO CALI DE COLOMBIA Y LE COMPRA LA CASA A SUS PAPÁS

47:20 NUNES NOS HABLA ACERCA DE SU TIEMPO JUGANDO EN ELCHE DE ESPAÑA

50:35 NUNES Y SU ETAPA EN LA SELECCION PARAGUAYA

54:41 NUNES RECUERDA LA PELEA QUE TUVO CON CHILAVERT POR LOS PREMIOS DE SELECCION, CASI LO MATA AL ARQUERO

01:01:31 NUNES NO VOLVIO A ELCHE POR UNA MUJER COLOMBIANA

01:03:15 PREGUNTAS PICANTES JORGE AMADO NUNES



