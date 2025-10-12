GRABADO el 12-10-2025

Paro del 15 de octubre en Lima y Callao: hora, puntos de concentración y gremios que acatan LR

El paro del 15 de octubre en Lima y Callao responde a la crisis de inseguridad y a la llegada de José Jerí como presidente interino tras la destitución de Dina Boluarte. Transportistas, sindicatos, estudiantes, influencers y jóvenes de la Generación Z exigen soluciones urgentes ante la violencia y la falta de legitimidad del nuevo gobierno.

La protesta comenzará temprano con un apagón de motores y concentraciones en el Campo de Marte. Universidades suspenderán clases, mientras influencers y jóvenes amplificarán el paro en redes. Las autoridades preparan operativos para mantener el orden en una jornada clave.



larepública paro15deoctubre peru josejeri generaciónz



00:00 - 00:23 Paro del 15 de octubre en Lima y Callao

00:29 - 00:44 ¿Por qué se dará el paro el 15 de octubre?

00:44 - 00:52 Hora y lugares de concentración para el paro

00:52 - 01:04 ¿Quiénes participarán del paro?

01:04 - 01:17 Lo que se espera del paro nacional



