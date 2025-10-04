GRABADO el 04-10-2025

El CIERRE gubernamental en EE.UU. se EXTIENDE tras fracaso en el SENADO Gestión

El cierre parcial del gobierno federal en EE.UU. se extenderá la próxima semana luego de que el Senado no aprobara una propuesta presupuestaria este viernes, debido a la división entre republicanos y demócratas.

Desde el inicio del shutdown, cientos de miles de empleados federales han quedado en desempleo técnico sin trabajar ni cobrar. Aunque los republicanos controlan 53 escaños en el Senado, necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete de gasto, y no lograron reunirlos.

La Casa Blanca ya advirtió que podrían comenzar recortes o despidos si el cierre persiste. Las discusiones se centran en temas como el Obamacare, subsidios de salud y la exclusión de migrantes indocumentados de beneficios públicos.

Mientras tanto, agencias federales se paralizan, informes oficiales no son publicados y aproximadamente 750.000 empleados esperarán una solución política.

EEUU Shutdown CierreGobierno SenadoEEUU Presupuesto NoticiasEEUU Trump Demócratas CrisisPolítica EmpleadosFederales

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO


cierre gubernamental EE.UU.

shutdown EE.UU. 2025
Senado no aprueba presupuesto
empleados federales sin salario
despidos inminentes EE.UU.
Obamacare debate gasto público
republicanos vs demócratas presupuesto
crisis política en Washington
Estado cerrado en EE.UU.
presupuesto bloqueado Senado

Desde Diario Gestión

CORTE SUPREMA autoriza a TRUMP eliminar el TPS de miles de venezolanos Gestión.

REACCIONES a la respuesta positiva de HAMÁS al plan de paz de TRUMP para GAZA Gestión.

Noticias de 4 de octubre: MADURO DENUNCIA AGRESIÓN ARMADA DE EE.UU.  Noticiero.

El CIERRE gubernamental en EE.UU. se EXTIENDE tras fracaso en el SENADO Gestión.

Noticias 3 de octubre: NUEVO MORTAL BOMBARDEO DE EEUU EN EL CARIBE CERCA DE VENEZUELA  Noticiero.

EE.UU. DEFIENDE ATAQUES A NARCOLANCHAS POR SEGURIDAD NACIONAL.

NUEVO ATAQUE a 'narcolancha' en el MAR CARIBE deja cuatro muertos RadarClips.

¿Qué se sabe del CUARTO MORTAL ATAQUE de EEUU contra un narcobuque en el CARIBE? Gestión.

Noticias de 3 de octubre: MADURO ASUSTADO POR AVIONES CAZAS DE EEUU CERCA A VENEZUELA  Noticiero.

MUEREN 2 MILITARES luego que helicóptero de la Aviación Militar se ESTRELLÓ en VENEZUELA Gestión.

LOÚLTIMO: IMÁGENES del MORTAL ATAQUE contra 'NARCOBUQUE' frente a COSTAS de VENEZUELA Gestión.

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión.

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión.

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES  Noticiero.

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

CORTE SUPREMA autoriza a TRUMP eliminar el TPS de miles de venezolanos Gestión

video

REACCIONES a la respuesta positiva de HAMÁS al plan de paz de TRUMP para GAZA Gestión

video

Noticias de 4 de octubre: MADURO DENUNCIA AGRESIÓN ARMADA DE EE.UU.  Noticiero

video

El CIERRE gubernamental en EE.UU. se EXTIENDE tras fracaso en el SENADO Gestión

video

Noticias 3 de octubre: NUEVO MORTAL BOMBARDEO DE EEUU EN EL CARIBE CERCA DE VENEZUELA  Noticiero

video

EE.UU. DEFIENDE ATAQUES A NARCOLANCHAS POR SEGURIDAD NACIONAL

video

NUEVO ATAQUE a 'narcolancha' en el MAR CARIBE deja cuatro muertos RadarClips

video

¿Qué se sabe del CUARTO MORTAL ATAQUE de EEUU contra un narcobuque en el CARIBE? Gestión

video

Noticias de 3 de octubre: MADURO ASUSTADO POR AVIONES CAZAS DE EEUU CERCA A VENEZUELA  Noticiero

video

MUEREN 2 MILITARES luego que helicóptero de la Aviación Militar se ESTRELLÓ en VENEZUELA Gestión

video

LOÚLTIMO: IMÁGENES del MORTAL ATAQUE contra 'NARCOBUQUE' frente a COSTAS de VENEZUELA Gestión

video

¿Quién era CARACAS, uno de los líderes del TREN DE ARAGUA, que fue capturado en COLOMBIA? Gestión

video

PÁNICO EN CHINA TRAS SHOW DE DRONES QUE SALIÓ MAL Gestión

video

Noticias 2 de octubre: TRUMP DECLARA OFICIALMENTE 'CONFLICTO ARMADO' CONTRA CÁRTELES  Noticiero

video

Tren de aragua está fragmentado pero sigue siendo peligroso

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Día Interamericano del Agua

Día Interamericano del Agua

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Día Internacional del Cuidador de Animales Silvestres

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de los Animales

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 04 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo