El CIERRE gubernamental en EE.UU. se EXTIENDE tras fracaso en el SENADO Gestión

El cierre parcial del gobierno federal en EE.UU. se extenderá la próxima semana luego de que el Senado no aprobara una propuesta presupuestaria este viernes, debido a la división entre republicanos y demócratas.



Desde el inicio del shutdown, cientos de miles de empleados federales han quedado en desempleo técnico sin trabajar ni cobrar. Aunque los republicanos controlan 53 escaños en el Senado, necesitan 60 votos afirmativos para aprobar el paquete de gasto, y no lograron reunirlos.



La Casa Blanca ya advirtió que podrían comenzar recortes o despidos si el cierre persiste. Las discusiones se centran en temas como el Obamacare, subsidios de salud y la exclusión de migrantes indocumentados de beneficios públicos.



Mientras tanto, agencias federales se paralizan, informes oficiales no son publicados y aproximadamente 750.000 empleados esperarán una solución política.



