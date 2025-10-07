GRABADO el 07-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 07 octubre 2025



AYACUCHO: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad

JUNÍN: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga indefinida

LA LIBERTAD: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña a días de anunciar candidatura presidencial

LAMBAYEQUE: Precandidato a alcalde lanza amenaza porque le borraron una pinta

AREQUIPA: Ejemplear de "Cien años de soledad" de Mario Vargas Llosa es declarado Patrimonio Cultural

LORETO: Procesión del Señor de los Milagros cambia de recorrido

CUSCO: Gobernador de Cusco critica a Dina Boluarte: Sus expresiones son caseras y no están a la altura de una presidenta



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



