PASÓ EN EL PERÚ: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 07 octubre 2025
AYACUCHO: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad
JUNÍN: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga indefinida
LA LIBERTAD: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña a días de anunciar candidatura presidencial
LAMBAYEQUE: Precandidato a alcalde lanza amenaza porque le borraron una pinta
AREQUIPA: Ejemplear de "Cien años de soledad" de Mario Vargas Llosa es declarado Patrimonio Cultural
LORETO: Procesión del Señor de los Milagros cambia de recorrido
CUSCO: Gobernador de Cusco critica a Dina Boluarte: Sus expresiones son caseras y no están a la altura de una presidenta
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
Desde El Búho pe
