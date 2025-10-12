GRABADO el 12-10-2025

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín

Desde 24 Horas

24 HORAS Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco.

24 HORAS Denuncian que un polvo sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro.

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín.

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m..

Carabayllo: aparece niño de 10 años por quien exigían 20 mil soles.

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (3/3).

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor.

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (2/3).

Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana.

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (1/3).

Presidente José Jerí: expectativa por conformación de su nuevo gabinete.

Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos.

Bomberos controlan incendio en SJM: hay al menos 80 familias damnificadas (2/2).

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS Cae exfutbolista por ser parte de una banda de extorsionadores en Surco

video

24 HORAS Denuncian que un polvo sería la causa del envenenamiento masivo de mascotas en San Isidro

video

24 HORAS Alcalde de Pataz se une a manifestaciones en la Plaza San Martín

video

Tercer simulacro nacional multipeligro se realizará este lunes 13 de octubre a las 8 p. m.

video

Carabayllo: aparece niño de 10 años por quien exigían 20 mil soles

video

Arequipa: arquero con requisitoria intentó huir del estadio y fue capturado

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (3/3)

video

Rímac: encapuchados irrumpen y destruyen puestos del mercado de flores Uniflor

video

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (2/3)

video

Gobierno de José Jerí convoca al Acuerdo Nacional para construir agenda ante inseguridad ciudadana

video

Presidente José Jerí acude a zona de incendio en SJM: La emergencia ha sido controlada (1/3)

video

Presidente José Jerí: expectativa por conformación de su nuevo gabinete

video

Presidente José Jerí se reúne con gremios de transportistas: estos son los acuerdos

video

Bomberos controlan incendio en SJM: hay al menos 80 familias damnificadas (2/2)

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo