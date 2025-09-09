GRABADO el 09-09-2025

La importancia de tener un SOAT vigente y su cobertura

El conductor de 'La Hora del Volante', Tito Alvites, se pronunció sobre la importancia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y señaló que, según cifras de Apeseg, solo 7 de cada 10 vehículos cuentan con uno.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

La importancia de tener un SOAT vigente y su cobertura.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

