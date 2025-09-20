GRABADO el 20-09-2025

Cae madre de alias Bomba, peligroso sicario vinculado al Monstruo

Un operativo policial en San Martín de Porres terminó con la intervención de la madre de Carlos Enrique Herrera Pastor, conocido como alias Bomba, un delincuente considerado altamente peligroso en el Cono Norte. El sujeto, integrante de la banda Los Injertos del Cono Norte, disparó varias veces contra agentes de la Policía Nacional para evitar ser capturado y logró escapar por la parte trasera de la vivienda de su progenitora.



Dentro del inmueble se hallaron explosivos listos para ser usados, una granada tipo piña, abundante munición y un revólver calibre 38 recién percutado, el mismo que habría sido utilizado en el ataque contra los efectivos. Según la Policía, el lugar funcionaba como guarida y centro de almacenamiento de armas y artefactos ilícitos del sicario.



En medio de la intervención, la madre de alias Bomba pidió no ser juzgada por los delitos cometidos por su hijo. Sin embargo, su actitud se tornó desafiante y negó conocer las actividades criminales de Herrera Pastor, pese a que los agentes encontraron pruebas contundentes dentro de su vivienda.



INVESTIGACIONES EN CURSO



El coronel PNP a cargo del operativo confirmó que el arma incautada será sometida a pericias para determinar en qué actos criminales habría sido utilizada. Mientras tanto, alias Bomba continúa prófugo y la Policía mantiene acciones de búsqueda para dar con su paradero, al considerarlo un sujeto de alta peligrosidad.





Ingresa a http://ptv.pe/454103 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 20/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Cae madre de alias Bomba, peligroso sicario vinculado al Monstruo.

La Libertad: serenos y rondero agreden brutalmente a hombre en Pacasmayo.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.