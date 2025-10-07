GRABADO el 07-10-2025

Congreso debatirá este jueves la censura del ministro de Cultura Fabricio Valencia

Este jueves 9 de octubre, el pleno del Congreso definirá la situación del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, quien enfrenta una moción de censura impulsada por el parlamentario Edward Málaga.



Los fundamentos para su posible retiro del gabinete de Dina Boluarte se centran en su presunta incapacidad y falta de liderazgo al frente del sector Cultura, especialmente por la crisis relacionada con el sistema sanitario de Machu Picchu y la reducción de un tramo de las líneas de Nasca, hechos que generaron fuerte crítica pública y política.



Según fuentes del Congreso, los votos necesarios para su censura estarían prácticamente asegurados, pues la medida cuenta con el respaldo de diversas bancadas tanto de izquierda como de derecha que no aprueban su desempeño.



VOTOS NECESARIOS PARA LA CESURA



Cabe precisar que, para aprobar la censura del ministro de Cultura, se requiere el voto de al menos 66 congresistas, es decir, mayoría simple del Parlamento.





