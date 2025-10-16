GRABADO el 16-10-2025

Nobel de la estupidez

Nobel de la estupidez.

Telenovela turca.

La misma mugre.

Ropi Jerí, el dúo.

Hermelinda linda.

El bividí de Jerí.

Fábrica de títulos.

¡Es mi trabajo!.

La bomba del 2026.

¡La botaron!.

Terruqueando, otra vez.

Arriola a balazo limpio.

Keiko, un gobierno deleznable.

Burros, ¡es el pueblo llamando!.

Desvergüenza o estupidez.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

