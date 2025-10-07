GRABADO el 07-10-2025

Comisión de Transportes del Congreso se reúne con transportistas tras paro de ayer EN VIVO

El Congreso de la República, liderado por José Jerí, ha convocado a una reunión con la Comisión de Transportes, encabezada por Juan Carlos Mori, y representantes de los gremios de transportistas, en respuesta al reciente paro del transporte que ha afectado miles de trabajadores y usuarios a nivel nacional. Este encuentro busca construir un espacio de diálogo institucional para atender las demandas del sector: seguridad frente a la extorsión, respaldo legal y subsidios frente al alza de costos. ¿Qué acuerdos lograrán? En este video te contamos los puntos de conflicto, los posibles resultados de la reunión y qué pueden esperar los transportistas y la ciudadanía en los próximos días. Únete al debate sobre esta crisis del transporte.



congreso paro gremiotransportistas diálogo seguridad crisis exigencias



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



Congreso transporte

paros de transportistas

gremio transporte Perú

comisión de transportes

José Jerí

Juan Carlos Mori

acuerdo con transportistas

paro nacional transporte

extorsión en transporte

crisis del transporte

reunión parlamentaria

diálogo institucional transporte

demandas del sector transporte

seguridad vial gremios

subsidios transporte Perú

ley de transporte

problemas del transporte público

manifestación de transportistas

respuestas del Congreso

soluciones frente al paro

Desde EL COMERCIO

Comisión de Transportes del Congreso se reúne con transportistas tras paro de ayer EN VIVO.

¿NICOLA PORCELLA YA NO ES PERUANO? UNO MÁS ENVIVO.

Javier Milei canta rock en el lanzamiento de su libro en plena crisis política El Comercio.

Paro de transportistas: ¿cuáles son los 5 acuerdos entre gremios y Gobierno? El Comercio.

Gremios de transporte llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo tras paro en Lima Mirada de Fondo.

Venezuela alerta EE.UU. sobre supuesto plan de atentado contra su embajada El Comercio.

ACUSAN A TAYLOR SWIFT DE PLAGIO UNO MÁS ENVIVO.

EN VIVO: ASÍ SE VIVE EL PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE EN LIMA Y CALLAO El Comercio.

Paro de transportistas 6 de octubre: momentos más impactantes que se viralizaron El Comercio.

Policía rompe espejo de cúster y agrede a chofer que participaba del paro El Comercio.

Rusia respalda a Venezuela ante despliegue naval de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

¿De qué trata el nuevo plan antinarcos de Trump contra cárteles en el Caribe? El Comercio.

EN VIVO: ASÍ SE VIVE EL PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE EN LIMA Y CALLAO El Comercio.

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas tras asesinatos de choferes El Comercio.

Policía se niega a pagar pasaje en bus y detiene al chofer El Comercio.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.