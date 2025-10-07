Comisión de Transportes del Congreso se reúne con transportistas tras paro de ayer EN VIVO
El Congreso de la República, liderado por José Jerí, ha convocado a una reunión con la Comisión de Transportes, encabezada por Juan Carlos Mori, y representantes de los gremios de transportistas, en respuesta al reciente paro del transporte que ha afectado miles de trabajadores y usuarios a nivel nacional. Este encuentro busca construir un espacio de diálogo institucional para atender las demandas del sector: seguridad frente a la extorsión, respaldo legal y subsidios frente al alza de costos. ¿Qué acuerdos lograrán? En este video te contamos los puntos de conflicto, los posibles resultados de la reunión y qué pueden esperar los transportistas y la ciudadanía en los próximos días. Únete al debate sobre esta crisis del transporte.
congreso paro gremiotransportistas diálogo seguridad crisis exigencias
