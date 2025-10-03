GRABADO el 03-10-2025

Noticias de 3 de octubre: MADURO ASUSTADO POR AVIONES CAZAS DE EEUU CERCA A VENEZUELA  Noticiero

El gobierno venezolano denunció la presencia de cinco cazas F35 estadounidenses operando cerca de las costas del Caribe, calificando la maniobra como una provocación y un acto de acoso hacia la soberanía nacional. El ministro Vladimir Padrino López aseguró que estas acciones reflejan la presión militar de Washington sobre Caracas, tensando aún más la relación bilateral. Venezuela F35 ProvocaciónAérea

En un operativo conjunto entre Estados Unidos, Colombia y Reino Unido, las autoridades capturaron en Valledupar a José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua. Este individuo, acusado de terrorismo, homicidio y tráfico de armas, fue designado por Niño Guerrero para liderar acciones criminales transfronterizas. Su captura representa un golpe significativo al brazo armado de la organización. TrenDeAragua CapturaCaracas CrimenOrganizado

Luego de haber sido retirada, una estatua titulada Best Friends Forever, que representa una amistad simbólica entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, fue reubicada frente a la Casa Blanca. Esta pieza artística busca subrayar la contradicción moral y el escándalo asociativo entre ambas figuras políticas y criminales. TrumpEpstein ArtePolítico SatiraSocial

En Medio Oriente, Hamás aún no ha tomado una decisión formal sobre la propuesta de paz de Donald Trump. Mohammed Nazzal, miembro de su oficina política, declaró que responderán pronto pero pidieron más tiempo para analizar las condiciones propuestas. La tensión persiste mientras Israel y EE. UU. presionan por un alto al fuego. Hamás Gaza PropuestaDePaz

Finalmente, en otro capítulo del crimen transnacional latinoamericano, Rolando Gómez, alias Fede, líder de Los Águilas (brazo armado de Los Choneros), fue recapturado en Medellín después de fugarse de prisión hace meses. Ecuador ofrecía una recompensa de un millón de dólares por su captura. Su retorno al sistema penal es una victoria operativa contra la criminalidad regional. Fede LosChoneros Recaptura

