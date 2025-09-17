GRABADO el 17-09-2025

Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales.

Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales por supuesta información falsa difundida en medios.

majumantilla entretenimiento caretas

Desde Revista CARETAS

Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales..

Gobernador de Cusco lanzó crítica:𝗣𝗿𝗲𝗳𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗿𝗼𝗻 𝘆 𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗵𝘂.

Atacaron con explosivo el vehículo de un regidor municipal justo frente a su casa en Carabayllo..

En pleno corazón de Lima, la Plaza San Martín fue escenario de un debate ciudadano sobre la Ley AFP..

Una madre de familia en Trujillo fue asaltada en plena transmisión en vivo de TikTok..

El ministro de Energía y Minas:"Cada ministro carga con su mochila, con denuncias e investigaciones".

¡Se llevaron hasta los regalos del bebé!.

Ate: Una fallecida y dos heridos dejó auto que impactó contra mototaxi en la avenida Independencia..

Las llamas consumieron tres embarcaciones pesqueras en Piura.

Horóscopo de la semana en Caretas Cancer, escorpio y piscis .

Horóscopo de la semana en Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario .

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

'Santi', el Pitbull de Dina TresxSiete 177.

EL EX AMIGO DE LÓPEZ ALIAGA JULIO GAGO Perú 2026 .

Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.