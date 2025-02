El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, se pronunció tras conocerse que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue abogado del jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, en la investigación en su contra por el caso "Thomas Restobar".



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular de la Defensoría Anticorrupción cuestionó al titular del Mininter, alegando que "no despierta confianza" en la ciudadanía con este tipo de cuestionamientos éticos.



"La carga va a la señora presidenta de la República, ¿Cómo mantiene a un ministro así, que no despierta la confianza con cuestiones éticas elementales en un asunto tan grave como la inseguridad ciudadana", dijo.



CONFLICTO DE INTERÉS



Asimismo, Herrera señaló que existe un "abierto conflicto de interés" por la ratificación de Santiváñez al general Monroy como jefe de la Región Policial Lima: "No puedes haber sido abogado de una persona y a la vez ministro ratificante", sostuvo.





