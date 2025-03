El #Congreso entregó a sus trabajadores un bono por #escolaridad equivalente a un sueldo completo. El beneficio, que se pagó en enero, no se limitó a padres de menores en edad escolar, ya que también lo recibieron quienes no tienen hijos. El desembolso total supera los S/25 millones. Tulio Vizcarra, secretario general del Sitracon, el principal sindicato del Parlamento, dijo que los trabajadores que no tienen hijos pueden usar el bono para "capacitarse". El presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, afirmó que revisará el tema.



