Petro es un provocador, Perú no debe caer en su juego, denuncia congresista peruano, Rospigliosi

El Perú vive un nuevo capítulo de tensión diplomática. Ante ello, el primer vicepresidente, Fernando Rospigliosi, acusa al presidente de Colombia, GustavoPetro, de buscar un conflictodiplomático para desviar la atención de la crisis interna que atraviesa su gobierno. Petro es un provocador, Perú no debe caer en su juego, declaró Rospigliosi, advirtiendo que las declaraciones del mandatario colombiano forman parte de una estrategia política.



