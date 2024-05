En entrevista con Tatiana Alemán, Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aseguró que no tiene sentido la propuesta del Ejecutivo de pretender unificar los organismos reguladores.



Hay varios riesgos. Uno de ellos es que esta lógica de fijación tarifaria sobre la base de criterios técnicos se vea alterada por intereses políticos indebidos, que haya una intromisión, que va más allá de un cálculo técnico para la tarifa, sostuvo el experto.



Si los integramos todos una gran superintendencia nacional de servicios públicos, tendríamos 20 personas. Entonces para qué los juntamos. Y si vamos a tener 5 personas, de dónde sacamos los profesionales que sepan de agua, de electricidad, de transporte, añadió.



NO ES APLICABLE EN PERÚ



Finalmente, Flavio Ausejo explicó por qué no es aplicable esta unificación en el Perú como ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde sí funciona al ser un país federado y cuyo presupuesto para las grandes obras salen exclusivamente del tesoro público.

Además hoy dia 30 de Mayo en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.