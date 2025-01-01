 

Al Día con Willax - ENE 09 - SICARIO INTENTÓ ASESINAR A BALAZOS A POPULAR TIKTOKER CHALACO | Willax

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Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.

Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.

Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion

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Al Día con Willax - ENE 09 - VACACIONES ÚTILES SOBRE HIELO | Willax

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Al Día con Willax - ENE 09 - VUELOS A MADRID CON LA MEJOR TARIFA DEL AÑO | Willax

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Al Día con Willax - ENE 09 - TERCER ATAQUE EN BODEGA EN CUATRO MESES | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - DRAMA EN DIRINCRI POR MAESTRA DESAPARECIDA | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - SICARIO BALEA A DIRIGENTE VECINAL CUANDO TOMABA DESAYUNO | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - REABREN PUENTE RICARDO PALMA TRAS REHABILITACIÓN | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - VECINOS PROTESTAN POR CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - ISABEL CAJO RATIFICA ROBO DE SU CELULAR EN MAGDALENA | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - ANÁLISIS DE VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD EN MAGDALENA | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - SICARIO INTENTÓ ASESINAR A BALAZOS A POPULAR TIKTOKER CHALACO | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - SIGUE LA BUSQUEDA DE PROFESORA DESAPARECIDA EN EL AGUSTINO | Willax

Al Día con Willax - ENE 09 - ADULTO MAYOR DESAPARECE EXTRAÑAMENTE DESDE NAVIDAD | Willax

Además hoy día 09 de Enero en el calendario del Perú.

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