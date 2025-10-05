GRABADO el 05-10-2025

Asesinan a balazos a conductor en plena ruta y con pasajeros a bordo en SJM

Un conductor de transporte fue asesinado tras ser baleado cuando conducía la unidad de la empresa Lipetsa, también conocida como "Los Triángulos". El hecho ocurrió la noche del último sábado 4 de octubre cerca al hospital María Auxiliadora, en San Juan de Miraflores.



La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, un ciudadano de origen venezolano, que se encontraba manejando el vehículo con pasajeros a bordo cuando fue interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta.



Ataque y demora en atención



Uno de los ocupantes de la moto descendió para disparar contra el chofer quien se encontraba con el vehículo detenido por el tráfico. Un testigo señaló que personal de la policía y serenazgo demoró al menos 20 minutos en llegar al lugar para llevarlo al hospital.



Sin amenazas previas y menor en orfandad



Cuando lograron atender al chofer y trasladarlo al hospital, se confirmó que el chofer baleado había perdido la vida. De acuerdo a los conductores, la empresa de transportes no venía recibiendo amenazas previas.



La unidad de transportes atacada fue trasladada hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, donde llegaron sus compañeros, quienes indicaron que venían laborando con ellos hace un par de años. La víctima ha dejado en la orfandad a un menor de dos años.

Desde 24 Horas

Ministro Malaver critica paro de trasportistas anunciado para mañana, lunes 6: Estoy sorprendido.

Asesinan a balazos a conductor en plena ruta y con pasajeros a bordo en SJM.

24 HORAS Crimen en Breña: Cae extranjera implicada en homicidio cuando intentaba fugar a Ecuador.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 04 DE OCTUBRE DEL 2025.

Gore Cusco busca tener administración de Machu Picchu.

Surco: caen estafadores que usaban documentos y uniformes de la FAP.

Ciberdelincuentes roban más de un millón y medio de soles del Gobierno Regional de Amazonas.

San Borja: capturan a banda de robacasas tras ingresar a vivienda de anciano.

Alias 'Tomasito': cae presunto remanente de 'Los Injertos del Cono Norte'.

Alias Pequeño J fue trasladado a penal de Cañete para cumplir prisión preventiva.

¡Terror en Surco!: delincuentes asaltan cafetería y se llevan pertenencias de comensales.

Breña: dictan detención preliminar a mujer acusada de asesinar a su esposo.

Comas: mujer agrede a policía tras ser intervenido por presunta infracción.

Ica: Fiscalía advierte grave riesgo por uso de tubulares en la Huacachina.

Iquitos: falsos mototaxistas asaltaron en manada a pareja frente a su vivienda.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.